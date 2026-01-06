Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Montag, 5. Januar 2026, wird ein 13-jähriger Junge aus Ludwigshafen vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ der Jugendliche gegen 11 Uhr seine Wohnanschrift. Zuletzt wurde er im Bereich der Schlesierstraße gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Trotz umfangreicher polizeilicher Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn derzeit keine konkreten Hinweise auf eine akute Gefahr vorliegen, gelten bei vermissten Kindern besonders strenge Vorgaben. Aus diesem Grund bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Unterstützung.

Personenbeschreibung:

schwarze Schuhe

schwarze Jogginghose

hellblauer Pullover mit Aufschrift

schwarz-graue Jacke mit grünem Futter

schwarze Bauchtasche

braune, nackenlange und zerzauste Haare

schlanke Statur

etwa 140 Zentimeter groß

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des 13-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wer den Vermissten sieht, soll ihn nach Möglichkeit im Blick behalten und umgehend über den Notruf 110 die Polizei verständigen.

Hinweis:

Die Veröffentlichung des Lichtbildes erfolgt ausschließlich zum Zweck der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sobald der Zweck entfällt, bittet die Polizei insbesondere Onlinemedien, das Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu entfernen.

Quelle: MRN-News / Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 17:02