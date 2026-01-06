Landau – Tschüß Weihnachtsbaum



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – EWL holt ab dem 19. Januar gebührenfrei ausgediente Tannenbäume – ein paar Regeln gibt es

Schluss mit vertrockneten Nadeln im Wohnzimmer! Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau, besser bekannt als

EWL, bietet in der vierten Kalenderwoche eine kostenfreie Abholung ausgedienter Weihnachtsbäume an. Ab Montag, den 19. Januar,

bis einschließlich Freitag, den 23. Januar, fahren die Sammelfahrzeuge durch die Landauer

Straßen. Der Abholtermin hängt vom Leerungstag der Bioabfalltonne ab, genauere Infos gibt’s im Entsorgungskalender und online

unter www.ew-landau.de.

Der Service ist für Landauer Privathaushalte, die an die Restabfallentsorgung des EWL angeschlossen sind, komplett gebührenfrei. Aber

Achtung: Damit alles glatt läuft, sind folgende Regeln einzuhalten:

• Am Sammeltag sollten die Bäume bis spätes-

tens 6 Uhr früh bereitstehen – am Straßen-

rand oder am üblichen Behältersammelplatz.

• Die Bäume sollten maximal 1,5 Meter hoch

sein, sonst bitte kürzen.

• Lametta, Kugeln & Co. komplett entfernen,

denn nur „nackte“ Tannen sind willkommen.

„Wir sorgen dafür, dass die Bäume sinnvoll wiederverwertet werden“, verspricht EWL-Abfallberater Andreas Fischer. Die Bäume

werden zerkleinert und anschließend kompostiert. Der daraus entstehende Kompost dient später als natürlicher Dünger in der

Landwirtschaft. Dekorationsreste wie Lametta stören diesen Prozess und sind daher nicht gewünscht.

Sollte ein Baum trotz fristgerechter Bereitstellung nicht abgeholt werden, hilft die

beauftragte Firma Südmüll gerne weiter – telefonisch unter 06341 950 388 oder per E-Mail

an Landau@sued-muell.com.

Wer es nicht bis zum Abholtermin aushält, kann seinen abgeschmückten Baum im Wertstoffhof

„Am Hölzel“ in Landau-Mörlheim kostenfrei entsorgen. Die Annahme erfolgt von Montag bis

Samstag, jeweils von 07:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:30 Uhr.

Machen Sie mit und sagen Sie „Tschüß“ zum Weihnachtsbaum auf umweltfreundliche Weise!

Quelle: Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL)

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 18:25