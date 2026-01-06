Landau – Runter mit dem Energieverbrauch: Zwei kostenlose Infoabende im Landauer Rathaus



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Strom sparen und sparsamer heizen lohnt sich – und das oft schneller als gedacht.

Wie sich der eigene Energieverbrauch senken lässt, ohne auf Komfort zu

verzichten, erfahren Interessierte am Mittwoch, 14. Januar, um 19 Uhr bei einem

Vortrag im Ratssaal des Landauer Rathauses in der Marktstraße 50. Unter dem

Titel „Runter mit dem Energieverbrauch“ gibt Energieberater Heinz

Scharfenberg von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz praxisnahe Tipps

und Tricks rund ums Energiesparen.

Dabei geht es sowohl um einfache Maßnahmen, die sich sofort umsetzen lassen,

als auch um größere Stellschrauben, mit denen langfristig Energie und Kosten

gespart werden können. Ein weiterer Schwerpunkt des Abends ist das

Aufräumen mit gängigen Mythen und Irrtümern, die sich rund um das Thema

Energiesparen hartnäckig halten.

Unterstützt wird die Veranstaltung von der Klimastabsstelle der Stadt Landau.

Sie hilft dabei, heimliche Stromfresser aufzuspüren und bietet einen Stromcheck

an. Zusätzlich können Besucherinnen und Besucher bei der Veranstaltung

kostenlose Strommessgeräte ausleihen. Gegen ein Pfand von zehn Euro lassen

sich diese direkt mit nach Hause nehmen, um stromhungrige Geräte schnell und

unkompliziert zu identifizieren.

Wer sich darüber hinaus für das Thema Heizungserneuerung interessiert, kann

sich bereits jetzt eine weitere Veranstaltung vormerken: Am Mittwoch, 11. Februar,

findet um 19 Uhr ebenfalls im Ratssaal der Vortrag „Welche Heizung passt zu mir?“ statt.

Die Beratung durch die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und die

Klimastabsstelle der Stadt Landau erfolgt anbieterneutral und kostenfrei. Der

Eintritt zu den Infoabenden ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht

notwendig.

Bildunterschrift: Energie sparen und Kosten senken in Landau: Die

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und die städtische Klimastabsstelle

informieren im Landauer Rathaus. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 6. Januar 2026, 18:40