Frankenthal – Gottesdienst, Rathaussturm und gemütliches Beisammensein Frankenthaler Karnevalsvereine laden ein zum Neujahrsempfang

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Frankenthal startet närrisch ins Jahr 2026: Am Samstag, 10. Januar, übernehmen die Frankenthaler Narren traditionell um 11.11 Uhr vor dem Haupteingang des Rathauses die Macht in der Stadt. In diesem Jahr trägt der Frankenthaler Carneval Verein von 1820 (FCV) die Würde und Bürde des Stadtschlüsselvereins.

Närrisches Programm: Gottesdienst und Rathaussturm

Bereits um 10 Uhr findet die „Fasnachtskärch“ in der Zwölf-Apostel-Kirche statt. Der ökumenische Gottesdienst wird von Pfarrerin Simone Gerber und Pfarrer Andreas Rubel gestaltet. Außerdem tanzt die Garde des FCV und es wird eine Bütte von „Engel Jokus“ zu hören sein. Für die musikalische Untermalung sorgen die „Gröhler“ der Chorania.

Im Anschluss, um 11.11 Uhr, fordert das närrische Volk Oberbürgermeister Dr. Nico-las Meyer auf, den Stadtschlüssel, das Stadtsäckel und die Steuerschraube an die Karnevalisten zu übergeben. Nach dieser symbolischen Machtübernahme marschieren die Karnevalsvereine zum CongressForum. Dort erwartet die Gäste ein gemütliches Beisammensein mit musikalischen Darbietungen und Auftritten der Garden.

Fasnachts-Pin wird vorgestellt

Auch in diesem Jahr gibt es einen Fasnachts-Pin. Das Motiv wird beim Empfang im CongressForum vorgestellt und ist dort im Anschluss erhältlich. Der Anstecker kostet drei Euro und erscheint in einer Auflage von 3.000 Stück. Der Erlös fließt in die Finanzierung des Fastnachtsumzugs. Sponsor ist die VVR-Bank. Neben den Karnevalsvereinen aus Frankenthal, Heßheim und Roxheim unterstützen die Frankenthaler Einzelhändler Kisling, Birkenmeier und Edeka Stiegler den Verkauf.

Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, sowohl am Neujahrsempfang vor dem Rathaus als auch am närrischen Ausklang im CongressForum teilzunehmen

