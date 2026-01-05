Waldbrunn – Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Waldbrunn/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagnachmittag bei Waldbrunn. Gegen 16:45 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem VW Tiguan die Landesstraße 589 von Weißbach kommend in Richtung Lohrbach, als sie, vermutlich aufgrund von den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der VW schleuderte in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW eines 63-Jährigen. Der 63-Jährige sowie die 21-jährige Beifahrerin im Tiguan wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die junge Frau musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2026, 14:19