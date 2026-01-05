Südliche Weinstraße – Neujahrsempfang: Alle Plätze vergeben – Einlass ab 18 Uhr

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Für den Neujahrsempfang des Landkreises Südliche Weinstraße am Freitag, 9. Januar, in Essingen sind alle Sitz- und Stehplätze vergeben. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Empfang mit traditionellem Neujahrskonzert des Kreisjugendorchesters beginnt um 19 Uhr.

Die Gäste sind gebeten zu berücksichtigen, dass beim Neujahrsemfang des Landkreises erfahrungsgemäß mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und einer angespannten Parkplatzsituation vor Ort zu rechnen ist.

Quelle: Kreisverwaltung SÜW

Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2026, 14:11