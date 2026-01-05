St. Leon-Rot – BAB 6 – Auffahrunfall mit fünf Beteiligten – hoher Sachschaden entstanden

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Erheblicher Sachschaden entstand am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall mit fünf Beteiligten auf der A 6 bei St. Leon-Rot. Eine 25-jährige Frau war gegen 11.45 Uhr mit ihrem Opel zunächst auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Als sie am Autobahnkreuz Walldorf auf die A 5 in Richtung Karlsruhe wechselte, mussten die vor ihr Fahrenden ihre Autos bis zum Stillstand abbremsen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr die 25-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit einem vor ihr befindlichen 42-jährigen Hyundai-Fahrer ins Heck. In der weiteren Folge fuhr ein 37-jähriger Toyota-Fahrer auf den Opel der 25-Jährigen auf und schob den Opel und den Hyundai, die bereits kollidiert waren, auf den Mini eines 29-Jährigen auf. Zuletzt wurden alle Fahrzeuge auf einen weiteren Opel geschoben.

Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der Opel der 25-Jährigen und der Hyundai waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste nach der Unfallaufnahme die Fahrbahn gereinigt werden. Der Sachschaden kann derzeit nicht abschließend beziffert werden, dürfte aber über 30.000 Euro betragen. Die weiteren Unfallermittlungen durch die Autobahnpolizei Walldorf dauern an.

