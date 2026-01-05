Speyer – Michael Wagner (CDU): „Mittwochssuppe“ in St. Hedwig ist gelebte Nächstenliebe

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit nunmehr zwei Jahren ist die Aktion „Mittwochssuppe“ in der Pfarrei St. Hedwig ein fester Anlaufpunkt für Menschen, die Gemeinschaft, Wärme und eine warme Mahlzeit suchen. Was als engagierte Initiative weniger Ehrenamtlicher begann, hat sich inzwischen zu einer wichtigen sozialen Einrichtung in Speyer entwickelt – und zu einem lebendigen Beispiel für gelebte Nächstenliebe. Jeden Mittwoch verwandeln engagierte Helferinnen und Helfer die Räumlichkeiten an der Heinrich-Heine-Straße in einen Ort der Begegnung, Herzlichkeit und Solidarität. Für lediglich einen Euro erhalten die Gäste eine frisch gekochte Mahlzeit – vor allem aber Zeit für Gespräche, ein offenes Ohr und das Gefühl, willkommen zu sein. Im Schnitt nutzen rund 30 Gäste dieses Angebot Woche für Woche.

Der Speyerer Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) zeigte sich bei einem Besuch tief beeindruckt: „Die Mittwochssuppe ist weit mehr als ein Essensangebot. Sie verbindet praktische Hilfe mit menschlicher Wärme. Hier wird Solidarität nicht gepredigt, sondern gelebt – das ist ein starkes Zeichen für unsere Stadtgesellschaft.“ Aus diesem Grund hatte sich Wagner in seiner Funktion als Mitglied des

Stiftungsrates der Josef A. Geyer-Stiftung dafür eingesetzt, das Projekt finanziell zu unterstützen. Bei einer Spendenübergabe in St.

Hedwig überreichte er nun eine Förderung in Höhe von 1.500 Euro. „Ich habe mich im Stiftungsrat sehr gerne dafür starkgemacht, dass

dieses vorbildliche Engagement eine finanzielle Anerkennung erhält“, so Wagner. „Solche Projekte verdienen nicht nur Respekt, sondern auch konkrete Unterstützung, damit sie langfristig bestehen können.“

Die „Mittwochssuppe“ wurde am 2. August 2023 ins Leben gerufen. Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass es mittwochs in Speyer bislang

kein kirchliches Angebot für ein warmes Mittagessen für Bedürftige gab. Statt langer Diskussionen entschieden sich acht Ehrenamtliche für tatkräftiges Handeln. Was damals mit viel Idealismus begann, ist heute ein stabiles, verlässliches Angebot geworden. Pastoralreferent Dr. Markus Lamm unterstreicht die Bedeutung der Initiative für die Kirchengemeinde: „Die Mittwochssuppe ist gelebte Caritas. Sie macht deutlich, dass Kirche dort sein muss, wo Menschen Unterstützung, Gemeinschaft und Hoffnung suchen.“ und Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) lobt das Engagement der Ehrenamtlichen ausdrücklich: „Die Mittwochssuppe zeigt, was möglich ist, wenn Menschen füreinander da sind. Ich unterstütze dieses Projekt aus Überzeugung – weil hier mit Herz, Respekt und Tatkraft geholfen wird und Gemeinschaft ganz konkret erlebbar ist.“

Mit der Spende der Josef A. Geyer-Stiftung soll die laufende Arbeit der Mittwochssuppe gestärkt und ihre Zukunft langfristig gesichert werden – etwa für Lebensmittel, Ausstattung und organisatorische Kosten. Für das ehrenamtliche Team ist die Unterstützung zugleich Anerkennung und Motivation. Michael Wagner abschließend: „Die Mittwochssuppe ist ein Vorbild dafür, wie bürgerschaftliches Engagement, Kirche und Politik gemeinsam Verantwortung übernehmen können. Ich hoffe, dass dieses Projekt noch viele Jahre Bestand hat.“

