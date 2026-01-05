Speyer – 25 Jahre Kult(o)urnacht Speyer – Aufruf zur Teilnahme

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Vorfreude wächst: Am Freitag, 29. Mai 2026, wird Speyer erneut zur großen Bühne für Kunst, Ideen und kreative Energie. Im kommenden Jahr feiert die Kult(o)urnacht Speyer ihr 25-jähriges Jubiläum.

Die Kult(o)urnacht ist ein Netzwerkprojekt der Speyerer Kulturakteurinnen und -akteure und macht alljährlich die kulturelle Vielfalt der Domstadt in all ihren Farben, Formen und Tönen erlebbar. Neben den kulturellen Leuchttürmen der Stadt öffnen auch zahlreiche kleine Galerien, Museen, Sehenswürdigkeiten sowie weitere kulturell geprägte Einrichtungen ihre Türen und bieten Nachtschwärmenden aus der gesamten Region ein vielfältiges Programm.

Zur Teilnahme an der Kult(o)urnacht können sich alle Institutionen bewerben, die ganzjährig kulturelle Veranstaltungen oder Ausstellungen anbieten und über feste Öffnungszeiten verfügen. Am Veranstaltungstag sind die Öffnungszeiten von 19 bis 1 Uhr einzuhalten; zudem ist ein interessantes Rahmenprogramm anzubieten. Jede Beteiligung trägt dazu bei, die große Vielfalt der Speyerer Kulturlandschaft sichtbar zu machen.

Weitere Informationen sowie die Anmeldung sind online abrufbar unter: www.speyer.de/kultournacht. Anmeldeschluss ist Freitag, 23. Januar 2026. Veranstalter ist das Kulturbüro der Stadt Speyer.

