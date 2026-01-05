  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Baby 4100420
05.01.2026, 21:44 Uhr

Schwetzingen – Beratung und Austausch zum Thema Stillen im Stillcafé der GRN-Klinik

Baby 4100420Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für Schwangere und frischgebackene Eltern gibt es wieder die Möglichkeit, sich persönlich mit anderen über das Stillen auszutauschen oder beraten zu lassen. Zwei Mal im Monat findet das Stillcafé statt. Hebamme Diana Sachs steht den Teilnehmenden mit Rat und Tat zur Seite und berät bei Stillproblemen. Der nächste Termin des Stillcafés ist der 13. Januar.

Das Stillcafé findet um 11 Uhr im Stillzimmer der GRN-Klinik Schwetzingen statt und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.

_Weitere Angebote zum Thema Stillen finden Interessierte unter
__https://www.grn.de/schwetzingen/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/schwerpunkte/geburtshilfe/nach-der-geburt_[1]

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2026, 21:44

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mannheim – Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus – eine Person verletzt

    • Mannheim – Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus – eine Person verletzt
      Mannheim – Innenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Seilerstraße ist es am heutigen Abend nach 23:00 Uhr, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach bisherigen Informationen brach das Feuer in einer Wohnung im 5. Obergeschoss aus. Eine Person erlitt ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain empfing Sternsinger im Rathaus

    • Heidelberg – Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain empfing Sternsinger im Rathaus
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum Jahresbeginn 2026 sind die Sternsinger der Pfarrgemeinden Heidelbergs wieder auf den Straßen unterwegs. Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain und Claus Herting, Pastoralreferent der katholischen Stadtkirche, haben Sternsinger und weitere Gäste am Montag, 5. Januar 2026, im Großen Rathaussaal begrüßt. Im Anschluss an die Weitergabe des Friedenslichtes erfolgte die Anbringung des Segensspruches ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Neue Fälligkeiten bei den Abfallgebühren

    • Heidelberg – Neue Fälligkeiten bei den Abfallgebühren
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum Jahreswechsel ändern sich die Fälligkeiten für die Abfallgebühren. Die Abfallgebühren sind ab dem Jahr 2026 künftig in drei gleichen Raten fällig am INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote • 1. April • 1. Juli • 1. Oktober Bisher waren die Gebühren vierteljährlich fällig. Die Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten (ASZ) Heidelberg bittet Grundstückseigentümerinnen ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Argumentationstraining gegen Vorurteile und Rassismus in der VHS

    • Ludwigshafen – Argumentationstraining gegen Vorurteile und Rassismus in der VHS
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer in seinem Alltag auf populistische oder rassistische Äußerungen trifft, sich von ihnen überrumpelt fühlt und gerne in der Lage wäre, argumentativ dagegen zu halten, der ist im zweitägigen „Argumentationstraining gegen Vorurteile und Rassismus“ genau richtig. Der Kurs findet am Freitag, 9. Januar 2026, von 15.30 bis 19 Uhr und ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Sprechstunde des Ortsvorstehers Friesenheim am 12. Januar

    • Ludwigshafen – Sprechstunde des Ortsvorstehers Friesenheim am 12. Januar
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers von Friesenheim, Dr. Thorsten Ralle, findet am Montag, 12. Januar 2026, von 9 bis 12 Uhr im Ortsvorsteherbüro, Luitpoldstraße 48, statt und nach Vereinbarung. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt Ludwigshafen»

      • Ludwigshafen – Neujahrsempfang mit Vernissage im Café Alternativ

    • Ludwigshafen – Neujahrsempfang mit Vernissage im Café Alternativ
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Café Alternativ, Rohrlachstraße 76, lädt am Donnerstag, 8. Januar 2026, um 15 Uhr zum Neujahrsempfang ein. Während der Veranstaltung wird auch eine Ausstellung mit Werken von Gerda Ranzinger eröffnet. Es gibt Sekt und Snacks. Der Eintritt ist frei. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt Ludwigshafen»

      • Ludwigshafen – Aquarellieren und Zeichnen in LU kompakt

    • Ludwigshafen – Aquarellieren und Zeichnen in LU kompakt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Michael Kunz bietet im aktuellen Quartal an fünf Terminen Interessierten die Möglichkeit, im Seniorenzentrum LU kompakt, Benckiserstraße 66, das Aquarellieren und Zeichnen zu lernen beziehungsweise zu üben. Mitzubringen sind ein Wasserfarbkasten, ein Aquarellblock DIN A4 oder DIN A3, verschiedene Pinsel, ein Bleistift, ein Wassergefäß und ein Lappen. Die Termine sind ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Karl-Otto-Braun-Museum präsentiert Jahresprogramm für alle Altersgruppen

    • Ludwigshafen – Karl-Otto-Braun-Museum präsentiert Jahresprogramm für alle Altersgruppen
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Karl-Otto-Braun-Museum im Oppauer Rathaus, Edigheimer Straße 26, bietet auch 2026 wieder ein abwechslungsreiches Jahresprogramm für alle Altersgruppen und Interessen. Der Förderverein des Museums hat im neuen Jahr wieder viel vor: Neben dem beständigen Kümmern um die Dauerausstellungen und einer ganzjährigen Bereitschaft, für Schulklassen, Kitakinder und Erwachsenengruppen auch außerhalb der ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – „Klecksstrolche“- Kurs im Wilhelm-Hack-Museum

    • Ludwigshafen – „Klecksstrolche“- Kurs im Wilhelm-Hack-Museum
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Wilhelm-Hack-Museum lädt Kinder von vier bis sechs Jahren wieder zum Kurs „Klecksstrolche“ ein. Der Kurs umfasst fünf Termine und beginnt am Mittwoch, 14. Januar 2026. Weitere Termine sind am 21. und 28. Januar, sowie am 4. und 11. Februar, jeweils von 16 bis 17.30 Uhr. Im Museumsatelier experimentieren die ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Frank Hoffelder leitet neu geschaffenen Bereich Finanzen und Liegenschaften

    • Ludwigshafen – Frank Hoffelder leitet neu geschaffenen Bereich Finanzen und Liegenschaften
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Diplom-Verwaltungswirt Frank Hoffelder ist seit 1. Januar 2026 Leiter des neu formierten Bereichs Finanzen und Liegenschaften, der aus der Zusammenlegung der beiden Bereiche Finanzen und Immobilen entstand. Bereits seit April 2007 leitet der 58-Jährige den Bereich Immobilien und nimmt nun die Leitungsfunktion für mehr als 100 städtische Mitarbeiter*innen in der ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com