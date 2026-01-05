Schifferstadt – Neujahrsempfang der Stadt

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Herzliche Einladung an alle!

Am Freitag, 16. Januar lädt Bürgermeisterin Ilona Volk um 19 Uhr in die Aula des Paul-von-Denis Gymnasiums zum Neujahrsempfang der Stadt ein. In einem kurzweiligen Rück- und Ausblick informiert sie über Neuigkeiten, Entwicklungen und Geschehnisse in der Stadt.

Jutta Brandl mit Bernhard Sperrfechter und der Zauberkünstler und Musiker Fabian Strahl werden den Abend mit Musik, Gesang und Zauberei mitgestalten. Im Anschluss besteht die Gelegenheit zu Gesprächen und Austausch in entspannter Atmosphäre. Der Eintritt ist frei.

Eingeladen sind alle, die sich Einblicke in das Leben in Schifferstadt verschaffen und einen schönen Abend in feierlicher Atmosphäre verbringen möchten.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2026, 13:57