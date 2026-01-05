Osterburken – Auto überschlägt sich – Fahrer leicht verletzt

Osterburken/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro sind das Ergebnis
eines Unfalls am Samstagnachmittag bei Osterburken. Gegen 15:45 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Toyota die Landesstraße 519 von Zimmern kommend
in Richtung Adelsheim. In einer Linkskurve kam der Mann, vermutlich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse, mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr der Toyota zunächst einen Leitpfosten und überschlug sich im Anschluss im Straßengraben. Das Fahrzeug kam auf dem Dach
liegend zum Stillstand. Der Fahrer konnte mit Hilfe eines Ersthelfers über die Heckklappe aus dem Auto aussteigen. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Toyota musste abgeschleppt werden.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2026, 14:05