Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen Morgen kam es auf der B9 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw geriet zwischen Frankenthal und Mutterstadt, kurz vor der Ausfahrt A65 Neustadt an der Weinstraße, ins Schleudern und kam abseits der Fahrbahn in einem Acker zum Stillstand.



https://www.youtube.com/watch?v=13OiAGVabiQ Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.

Nach ersten Informationen erlitt das Fahrzeug einen Totalschaden. Zur Schwere möglicher Verletzungen liegen derzeit noch keine verlässlichen Angaben vor. Auch der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Polizei, Rettungsdienst und weitere Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und sicherten die Unfallstelle. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen auf der B9. Diese konnten jedoch zügig geregelt werden; die Polizei hatte die Situation jederzeit unter Kontrolle.

Weitere Informationen werden erwartet, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen. MRN-News berichtet nach.

Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2026, 14:59