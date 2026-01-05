Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Voraussichtlich ab Donnerstag, 8. Januar 2026, beginnen Rodungsarbeiten im Bereich des Nordbrückenkopfes, dem verbindenden Verkehrsknotenpunkt zwischen Hochstraße Nord (B 44) und der Kurt-Schumacher-Brücke. Die Arbeiten dienen zur Vorbereitung des Rückbaus des Würfelbunkers ab April und dem anschließenden Rückbau des Nordbrückenkopfes ab August 2026. Zur Einrichtung der Baustelle ist es notwendig, die dortigen Gehölze und Sträucher zu entfernen. Der Nordbrückenkopf wird im Zuge des Baus der Helmut-Kohl-Allee umgestaltet und diese künftig mit der Kurt-Schumacher-Brücke verbinden. Die Rodungsarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Februar 2026 andauern. Für die gerodeten Flächen sind Ersatzpflanzungen vorgesehen, im Zuge des Baus der Helmut-Kohl-Allee werden breite Grünstreifen mit zwei Baumreihen beidseitig angelegt. Insgesamt werden hier rund 920 klimaangepasste Straßenbäume gepflanzt, beispielsweise Amberbäume, Japanische Schnurbäume, Zelkoven oder Silberlinden, die an die Hitzebelastungen der Innenstadt angepasst sind und eine Höhe von 15 bis 20 Meter sowie einen Kronendurchmesser von 10 bis 15 Meter erreichen. Auch eine mittige Begrünung ist geplant.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

