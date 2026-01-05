Ludwigshafen – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 42-Jährigen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Samstag, 03.01.2026, wird ein in Frankenthal wohnender 42-Jähriger vermisst. Dieser wurde am Vorabend, gegen 23:30 Uhr zuletzt gesehen. Seitdem ist sein genauer Aufenthaltsort unbekannt. Es gibt jedoch Hinweise, dass er sich am Rheinufer in Ludwigshafen aufgehalten haben könnte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 42-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 42-Jährigen:

– Dunkle längere Haare, meist zum Zopf gebunden

– Ausgeprägte Zornesfalte

– Dunkle Augen

– Rötlich-brauner Vollbart

– Normale Statur

– Tattoo am linken Oberarm, Motiv unbekannt

– Getragene Kleidung unbekannt



Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 96323312 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2026, 16:29