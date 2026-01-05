Ludwigshafen – Musiktheaterspielplan des Pfalztheaters Kaiserslautern bei Matinee Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In dieser Spielzeit kann die Tradition wiederaufgenommen werden, dass das Pfalztheater Kaiserslautern seine Produktionen dem Ludwigshafener Publikum vorab in einer Matinee vorstellt. Am Sonntag, 11.01.2026 um 11.00 Uhr findet daher im Gläsernen Foyer der Pfalzbau Bühnen die Veranstaltung Einblick in den Musiktheaterspielplan des Pfalztheaters Kaiserslautern statt.

In der aktuellen Saison ist das Pfalztheater Kaiserslautern wieder mit attraktiven, spannen­den Musiktheaterproduktionen in Ludwigshafen zu Gast. Der Spielplan umfasst beliebte Opern der Klassik, des italienischen Repertoires und des frühen 20. Jahrhunderts sowie zwei Musicals in ganz unterschiedlicher Färbung. Folgende Titel stehen auf dem Spielplan:

Die tote Stadt, Oper von Erich Wolfgang Korngold (23.1. + 25.1.)

Jesus Christ Superstar, Rockoper von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice (27.2. + 28.2.)

La Bohème, Oper von Giacomo Puccini (20.3. + 22.3.)

Don Giovanni, Oper von Wolfgang Amadeus Mozart (29.5. + 31.5.)

Alles Liebe, Linda, One-Woman-Musical von Stevie Holland / Gary William Friedman mit Songs von Cole Porter (19.6. +20.6.)

In der von Daniel Böhm, dem Künstlerischen Direktor des Pfalztheaters, und Musiktheater-dramaturg Andreas Bronkalla moderierten Veranstaltung gibt es Wissenswertes zu den Stücken und den Inszenierungen zu entdecken sowie musikalische Kost­proben mit En­semblemitgliedern des Pfalztheaters.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Die Gastronomie im Foyer hat geöffnet.

Um Anmeldung unter folgender Adresse wird gebeten: Pfalzbau.Theaterkasse@Ludwigshafen.de

Quelle: Pfalzbau Bühnen Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2026, 15:00