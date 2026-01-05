Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Wilhelm-Hack-Museum lädt Kinder von vier bis sechs Jahren wieder zum Kurs „Klecksstrolche“ ein. Der Kurs umfasst fünf Termine und beginnt am Mittwoch, 14. Januar 2026. Weitere Termine sind am 21. und 28. Januar, sowie am 4. und 11. Februar, jeweils von 16 bis 17.30 Uhr. Im Museumsatelier experimentieren die Kinder mit Farbe, Formen und Materialien. Spielerisch nähern sich hier die kleinen Künstler*innen verschieden künstlerischen Techniken an. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Kosten betragen 50 Euro für alle fünf Termine (inklusive Material). Eine Anmeldung bis 9. Januar ist möglich unter Telefon 0621 504-3045 oder per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de.
Quelle: Wilhelm-Hack-Museum
Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2026, 21:48