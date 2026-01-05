Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Karl-Otto-Braun-Museum im Oppauer Rathaus, Edigheimer Straße 26, bietet auch 2026 wieder ein abwechslungsreiches Jahresprogramm für alle Altersgruppen und Interessen. Der Förderverein des Museums hat im neuen Jahr wieder viel vor: Neben dem beständigen Kümmern um die Dauerausstellungen und einer ganzjährigen Bereitschaft, für Schulklassen, Kitakinder und Erwachsenengruppen auch außerhalb der Öffnungszeiten das Museum zu öffnen, wird es einmal mehr einen bunten Reigen an Sonderausstellungen zu historischen, kulturellen und künstlerischen Themen geben. Sofern nicht anders veröffentlicht, beginnen die Ausstellungseröffnungen stets an Sonntagen um 14 Uhr bei freiem Eintritt und ohne Voranmeldung.

Den Auftakt macht das Ausstellungsprojekt „Der Rhein: Vom Uferidyll zur Hochwasserkatastrophe“, eine Kooperation des Fördervereins mit dem Stadtmuseum Ludwigshafen, das vom 18. Januar bis 29. März 2026 präsentiert wird. Angesichts zunehmend notwendig gewordener Maßnahmen im Hochwasserschutz und im Besonderen im Zusammenhang mit der Flut im Ahrtal erst vor wenigen Jahren kam der Wunsch auf, sich dem Thema Hochwasser zu widmen. Dies geschieht zwar mit einem Schwerpunkt auf der Hochwasserkatastrophe am Rhein zum Jahreswechsel 1882 auf 1883, die die Stadtteile Friesenheim, Oppau und Edigheim heimgesucht hatte, aber auch mit einem Bogen zur Gegenwart. Für Konzept, Kuration und Begleitprogramm verantwortlich ist Umwelthistorikerin Lena Simon, zurzeit wissenschaftliche Volontärin am Stadtmuseum Ludwigshafen. Neben einer umfangreichen Annäherung an das Thema in der Ausstellung wird es auch ein abwechslungsreiches Begleitprogramm an Führungen, Vorträgen und Exkursionen geben. Dazu erscheint eine Veranstaltungsbroschüre.

Im Frühjahr verwandelt sich der Georg-Süß-Raum für Sonderausstellungen dann in ein emotionales Spannungsfeld: Die Pfälzer Künstlerin Olga David stellt vom 5. April bis einschließlich 3. Mai dort unter dem Titel „Gestische Spuren“ ihre Malerei aus und betrachtet diese als einen „Dialog zwischen Gefühl und Geste und als Ausdruck innerer Impulse“. Für mehr Informationen siehe https://olga-david.de/

Es ist bereits zur bewährten Tradition geworden, dass Schüler*innen der älteren Jahrgänge des nahe gelegenen Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasiums im Frühling unter einem jährlich wechselnden Motto und unter Federführung von Kunstpädagogin Gabi Klinger im Karl-Otto-Braun-Museum ihre künstlerischen Arbeiten ausstellen. So lautet die Frage im Schuljahr 2025/26 „Wachen oder Schlafen?“. Wie gewohnt werden hierfür Arbeiten in ganz unterschiedlichen Techniken und Stilen gefertigt. Die Eröffnung findet am 10. Mai statt. Bis zum 31. Mai haben Eltern, Geschwister, Freund*innen sowie alle anderen Interessierten die Gelegenheit, die Werke zu betrachten und sich mit dem Motto auseinanderzusetzen.

Im Sommer 2026 wird eine Institution der Stadt mit einer Ausstellung zur Geschichte, Entwicklung und Gegenwart gewürdigt, die „Jugendfarm Pfingstweide“: Unter dem Titel „Unsere Oase: 50 Jahre Jugendfarm Pfingstweide“ haben sich das Stadtmuseum und das Stadtarchiv den umfangreichen Erlebniswelten dieser für Kinder aus vor allem den nördlichen Stadtteilen nicht mehr wegzudenkenden Einrichtung angenommen, durch tatkräftige Unterstützung und Kooperation des Fördervereins der Jugendfarm. Eröffnet wird die Retrospektive, die auch die Gegenwart und Wünsche für die Zukunft im Blick hat, am 7. Juni und bis 12. Juli ist sie zu sehen.

Ab dem 19. Juli schließt das Karl-Otto-Braun-Museum dann für drei Wochen für eine Sommerpause bis einschließlich 9. August. Im Zeitraum 16. August bis 6. September gibt es zwar keine Sonderausstellung zu sehen, doch wird der Verein zeitnah über die Presse eigene Veranstaltungen anbieten. Das Ausstellungsprogramm ab Herbst wird dann eingeläutet durch ein Projekt von Künstler*innen der Region, das nicht nur im Sonderausstellungsraum, sondern auch in Teilen der Dauerausstellung als Interventionen und somit im Dialog mit Exponaten konzipiert wird: Unter dem Titel „Seelen in Bewegung“ kuratiert die selbst beteiligte Künstlerin Marcia Eherer eine internationale Gruppenausstellung mit Malerei, Skulpturen und Literatur. Malerei, Skulpturen und Literatur. Vernissage ist am 13. September, Finissage am 25. Oktober.

Das Jahr beschließen wird ein besinnliches Thema, das gut in den Herbst und die Adventszeit passt: Die Oppauerin Margarete Heim interpretiert unter dem Titel „Eulen – lautlos und geheimnisvoll“ diesen Vogel in einer Ausstellung und kuratiert hierfür ihre eigene umfangreiche Sammlung. Eröffnet wird die Ausstellung am 8. November und beendet am 20. Dezember. Bis

einschließlich 3. Januar 2027 geht das Museum dann in die Weihnachtspause.

Hinweise:

Auch außerhalb der Öffnungszeiten und rund ums Jahr bietet der Förderverein kostenlose Führungen und Besuche für Gruppen ab zehn Personen an. Kontakt: 1. Vorsitzende: Sigrid Kern, Mobil: 0176 34628966, E-Mail: charlotkern@gmail.com.

Der Museumsbesuch ist eintrittsfrei. Der Förderverein freut sich über Spenden, die der Finanzierung zahlreicher Aufgaben dienen, mit denen er sich um das Heimatmuseum Karl-Otto-Braun und seine umfangreichen Bestände kümmert. Das Karl-Otto-Braun-Museum ist nicht barrierefrei. Das Museum ist sonntags von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr geöffnet und telefonisch zu erreichen unter 0621 504-2573.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

