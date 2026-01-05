Ludwigshafen – Gregory Scholz: 25 Mio. Fördermittel für Krankenhaus Zum Guten Hirten

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – “Für die Erweiterung, Modernisierung und den Anbau eines Bettenhauses des Krankenhauses Zum Guten Hirten in Ludwigshafen hat die Landesregierung eine erste Rate in Höhe von 25 Millionen Euro bewilligt”, informiert Gregory Scholz, MdL und Generalsekretär der SPD Rheinland-Pfalz. Außerdem wurde eine Festbetragsförderung in Höhe 76,58 Millionen Euro vereinbart. Scholz: “Dies ist eine wichtige und erfreuliche Mitteilung für Ludwigshafen zum Beginn des neuen Jahres”.

“Mit dieser Förderung unterstützt das Land die notwendig gewordenen Maßnahmen des im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim gelegenen Krankenhauses. Die SPD-geführte Landesregierung mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Gesundheitsminister Clemens Hoch zeigt mit weiteren Förderungen aus dem Investitionsprogramm des Landes für die Krankenhäuser einmal mehr, wie wichtig ihr eine gute und zukunftsfähige gesundheitliche Versorgung in Rheinland-Pfalz ist.”, betont Scholz abschließend.

Quelle: Büro Gregory Scholz

Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2026, 09:15