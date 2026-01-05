Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Diplom-Verwaltungswirt Frank Hoffelder ist seit 1. Januar 2026 Leiter des neu formierten Bereichs Finanzen und Liegenschaften, der aus der Zusammenlegung der beiden Bereiche Finanzen und Immobilen entstand. Bereits seit April 2007 leitet der 58-Jährige den Bereich Immobilien und nimmt nun die Leitungsfunktion für mehr als 100 städtische Mitarbeiter*innen in der neuen Organisationseinheit wahr. Der neue Bereich besteht aus sechs Abteilungen: Fünf davon bilden die bisherigen Abteilungen des Bereichs Finanzen – Haushalt, Vermögen und Schulden, Steuerverwaltung, Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Verwahrung und Vollstreckung Außendienst sowie Personenkontenführung und Vollstreckung Innendienst – und die neue sechste Abteilung Liegenschaften. Den Bereich Finanzen leitete zuvor Diplom-Finanzwirt Mimmo Scarmato, der die Stadtverwaltung Ludwigshafen verlässt, um das Bürgermeisteramt in seiner Heimatstadt Grünstadt anzutreten. Frank Hoffelder kann auf über drei Jahrzehnte Verwaltungserfahrung bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen – davon 25 Jahre in Führungsverantwortung – in verschiedenen Bereichen und Funktionen zurückblicken. Nach abgeschlossener Berufsausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann sowie einer Fortbildung zum Betriebswirt in der freien Wirtschaft begann er im Juli 1991 seine Karriere in der gehobenen Beamtenlaufbahn bei der Stadtverwaltung. Die erste Station führte ihn zunächst in die Steuerverwaltung, in der Hoffelder mehr als drei Jahre tätig war. „Daher schließt sich für mich auch irgendwie der Kreis, da jetzt wieder Finanzangelegenheiten mein tägliches Geschäft sind“, unterstreicht der verheiratete Familienvater zweier erwachsener Töchter. Ein besonderes Anliegen ist Frank Hoffelder die Ausbildung und Gewinnung von Nachwuchs für die Verwaltung. Seit 28 Jahren ist er daher auch als Dozent für Verwaltungsrecht und Abgabenrecht am Kommunalen Studieninstitut (KSI) tätig, und seit sieben Jahren im Prüfungsausschuss für Verwaltungsfachangestellte. „Mit Frank Hoffelder übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit das äußerst herausfordernde Aufgabengebiet des neuen Bereichs, der vor allem aufgrund der Finanzlage unserer Kommune vielfältige Anforderungen an die Bereichsleitung stellt. Auf Basis seiner Expertise und seines Werdegangs in der Verwaltung ist er die richtige Wahl, um die Leitung dieses Bereichs verantwortungsvoll zu führen und zu leiten sowie im Sinne der Stadt weiter zu entwickeln“, hebt Bürgermeister und Kämmerer Andreas Schwarz hervor. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung, denn ich bin zielstrebig und ergebnisorientiert und begreife meine zukünftigen Aufgaben als weitere Chance, meine Erfahrung zur Gestaltung des Bereichs einzubringen und mit meinen zukünftigen Kolleginnen und Kollegen das Beste für die Stadt herauszuholen“, fügt Hoffelder hinzu. Als sportlicher Typ und ehemaliger Marathonläufer der beim Joggen, Radfahren und im Fitnessstudio Abstand vom Arbeitsalltag gewinnt, fühlt er sich für das neue Amt körperlich und mental bestens gerüstet.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2026, 21:27