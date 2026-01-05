Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer in seinem Alltag auf populistische oder rassistische Äußerungen trifft, sich von ihnen überrumpelt fühlt und gerne in der Lage wäre, argumentativ dagegen zu halten, der ist im zweitägigen „Argumentationstraining gegen Vorurteile und Rassismus“ genau richtig. Der Kurs findet am Freitag, 9. Januar 2026, von 15.30 bis 19 Uhr und am Samstag, 10. Januar 2026, von 9.30 bis 16.30 Uhr an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen statt. Die Referent*innen Andrea Barie und Erwin Ress sind Argumentationstrainer*innen und möchten dazu ermutigen, für Toleranz sowie für eine zivile politische Kultur einzutreten. Das Argumentationstraining ist als Workshop angelegt. Die Teilnehmer*innen üben, die eigene Position argumentativ – auch gegen Widerstände – zu vertreten und die Deutungshoheit im Sinne von demokratischen Wertvorstellungen zu behalten. Es werden Methoden eingeübt, die dabei unterstützen, diskriminierenden und rassistischen Parolen effektiv entgegenzutreten. Das Argumentationstraining wird vom Rat für Kriminalitätsverhütung der Stadt Ludwigshafen in Kooperation mit der VHS veranstaltet. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nimmt die VHS bis Donnerstag, 8. Januar 2026, entgegen, telefonisch unter 0621 504-2238, per E-Mail an info@vhs-lu.de oder online unter www.vhs-lu.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

