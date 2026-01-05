Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Michael Kunz bietet im aktuellen Quartal an fünf Terminen Interessierten die Möglichkeit, im Seniorenzentrum LU kompakt, Benckiserstraße 66, das Aquarellieren und Zeichnen zu lernen beziehungsweise zu üben. Mitzubringen sind ein Wasserfarbkasten, ein Aquarellblock DIN A4 oder DIN A3, verschiedene Pinsel, ein Bleistift, ein Wassergefäß und ein Lappen. Die Termine sind 12. Januar, 26. Januar, 9. Februar, 23. Februar und 23. März, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Jeder Termin kostet 14 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich beim Bürodienst von LU kompakt unter der Telefonnummer 0621 96364251, oder per E-Mail an lukompakt@ludwigshafen.de.
Quelle: Stadt Ludwigsfen
Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2026, 22:01