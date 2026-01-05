Ludwigshafen am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem schweren Verkehrsunfall vom 01. Januar 2026, über den MRN-News bereits ausführlich berichtet hat, gibt es nun tragische Gewissheit: Der 26-jährige Insasse, der bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert wurde, verstarb am 02. Januar im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Verletzungen.



Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen, wurde der 21-jährige Fahrer am 03. Januar aus dem Krankenhaus entlassen und anschließend von Einsatzkräften vorläufig festgenommen. Noch am selben Tag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) erließ dieser einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der fahrlässigen Tötung, Körperverletzung sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, der Tatverdächtige kam zunächst auf freien Fuß.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt. Die Auswertung der Unfallrekonstruktion wird nach Angaben der Ermittler einige Zeit in Anspruch nehmen. Zudem soll der Leichnam des 26-Jährigen zeitnah obduziert werden; über die Ergebnisse soll später nachberichtet werden.

Die Ermittlungen der Polizeipräsidium Rheinpfalz und der Staatsanwaltschaft dauern an.

