Ludwigshafen – 17-Jähriger vermisst

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit dem 23.12.2025 wird ein 17-Jähriger aus Ludwigshafen vermisst. Er wurde zuletzt in der Kärtner Straße in Ludwigshafen gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Jugendliche besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Personenbeschreibung:

– 1,75m

– schlank

– ca. 60kg

– dunkelblonde lange Haare

– braune Augen

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2026, 14:35