Lautertal-Reichenbach – Zigarettenautomat aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Lautertal/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Bislang unbekannte Kriminelle hatten es in der Nacht zum Montag (05.01.) auf einen Zigarettenautomaten in der Nibelungenstraße abgesehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter den Geldeingabeschacht gewaltsam auf. Die Höhe des insgesamt verursachten Schadens muss noch ermittelt werden. Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Kommissariat 41 in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 Kontakt
aufzunehmen.
Quelle
Polizeipräsidium Südhessen
Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2026, 14:34