Hockenheim – Am Freitag ist Feierabendmarkt!

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Egal ob Obst und Gemüse, Käse, Backwaren oder Wein – auf dem Hockenheimer Feierabendmarkt bieten zahlreiche regionale Anbieter ihr abwechslungsreiches Sortiment an. Der Hockenheimer Feierabendmarkt findet jeweils am zweiten und vierten Freitag des Monats auf dem Zehntscheunenplatz statt. Von 14:00 bis 18:00 Uhr kann hier eingekauft und geschlemmt werden. Der nächste Markt-Tag findet am 9. Januar 2026 statt.
Quelle
Stadtverwaltung Hockenheim
Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2026, 09:06