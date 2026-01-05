Helmstadt-Bargen – Brand in Einfamilienhaus durch technischen Defekt

Helmstadt-Bargen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Es kam am Sonntagabend gegen 21:05 Uhr zu einem Brandausbruch in einem Einfamilienhaus in der Kälbertshäuser Straße. Die Löscharbeiten hierzu dauerten bis ca. 23 Uhr an.

Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt, die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen, wird von einem technischen Defekt im Bereich des Kamins ausgegangen. Wie es dort zum Brandaustritt kommen konnte, der auch Teile des Daches beschädigte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Sinsheim geführt werden.

Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2026, 08:37