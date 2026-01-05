Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum Jahresbeginn 2026 sind die Sternsinger der Pfarrgemeinden Heidelbergs wieder auf den Straßen unterwegs. Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain und Claus Herting, Pastoralreferent der katholischen Stadtkirche, haben Sternsinger und weitere Gäste am Montag, 5. Januar 2026, im Großen Rathaussaal begrüßt. Im Anschluss an die Weitergabe des Friedenslichtes erfolgte die Anbringung des Segensspruches durch die Sternsinger am Haupteingang des Rathauses. Verkleidet als die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar verkündeten die Sternsinger den Segen „Christus Mansionem Benedicat“. Das steht für: „Christus segne dieses Haus.“ Mit Kreide schreiben sie „20*C+M+B+26“ an die Türrahmen der Häuser und sammeln dabei Spenden für notleidende Kinder und Jugendliche in der Welt.

Bei der Sternsingeraktion 2026 wird der Blick nach Bangladesch gerichtet: Trotz Fortschritte im Kampf gegen Kinderarbeit müssen in dem südasiatischen Land der Sternsingeraktion zufolge noch immer rund 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche arbeiten – 1,1 Millionen von ihnen sogar unter besonders gesundheitsschädlichen und ausbeuterischen Bedingungen. Sternsinger-Partnerorganisationen setzen sich dafür ein, Kinder aus Arbeitsverhältnissen zu befreien und ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen. Die Abdur Rashid Khan Thakur Foundation (ARKTF) befreit in der Region Jessore in Westbangladesch Kinder und Jugendliche aus gesundheitsschädigenden Arbeitsverhältnissen. Das ARKTF-Team unterstützt die (Wieder-)Einschulung oder Ausbildung der jungen Menschen. Außerdem sensibilisiert der Sternsinger-Partner Kinder, Eltern, Arbeitgeber, lokale Behörden und Regierungsmitarbeitende für die Kinderrechte. Die Caritas Bangladesch bildet im Norden des Landes Kinder und Jugendliche armer und benachteiligter indigener Bevölkerungsgruppen aus. Sie sensibilisiert Eltern für das Recht auf Bildung und vermittelt ihnen, dass ihre Kinder bessere Zukunftschancen haben, wenn sie zur Schule gehen.

In diesem Jahr unterstützt Oberbürgermeister Eckart Würzner die Sternsingeraktion erneut mit einer Spende in Höhe von 500 Euro aus seinen persönlichen Verfügungsmitteln. Der jährliche Empfang der Sternsinger im Heidelberger Rathaus findet seit 2009 statt. Bundesweit beteiligen sich Sternsinger an der Aktion, die 1959 erstmals gestartet wurde. Getragen wird sie vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

