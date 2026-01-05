Frankenthal – Vandalismus: Toiletten auf dem Hauptfriedhof vorübergehend gesperrt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Silvestertag wurde an den öffentlichen Toiletten auf dem Frankenthaler Haupt-friedhof Vandalismus festgestellt. Aufgrund der erheblichen Beschädigungen muss-ten die Toilettenanlagen umgehend gesperrt werden, um die Sicherheit der Besuche-rinnen und Besucher zu gewährleisten. Hinweisschilder zur Sperrung der Toiletten wurden an den Türen der beiden Anlagen angebracht. Die Toiletten bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Damit die Toiletten möglichst schnell wieder genutzt werden können und es künftig nicht erneut zu solchen Schäden kommt, wurden folgende Maßnahmen eingeleitet: Die beschädigten Toilettenanlagen werden repariert. Die Toilettentüren sollen sich weiterhin, wie bislang auch, abends automatisch schließen. Da die Schlösser be-schädigt sind, müssen diese vollständig ersetzt werden.

Darüber hinaus wird die Friedhofsverwaltung Strafanzeige gegen Unbekannt stellen. Vandalismus schadet allen. Öffentliche Toiletten sind ein wichtiger Service für die Besucherinnen und Besucher des Hauptfriedhofs und stehen der Allgemeinheit zur Verfügung. Die Stadt bittet daher um einen respektvollen und verantwortungsvollen Umgang mit den Einrichtungen. Wer Beobachtungen zu diesem oder anderen Vorfällen auf dem Hauptfriedhof ge-macht hat, wird gebeten, sich unter 06233 3130 an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden.

Quelle

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2026, 15:18