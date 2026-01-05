Buchen – Zwei Verletzte bei Unfall

Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Unfall am Freitagvormittag wurden bei Buchen zwei Personen verletzt. Gegen 11 Uhr war eine 57-Jährige mit ihrem Seat Cupra auf der Landesstraße 519 von Buchen kommend in Richtung Bötigheim unterwegs, als sie vermutlich aufgrund den Straßenverhältnissen unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Seat geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mitsubishi eines 82-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden nach dem Zusammenstoß nach rechts abgewiesen und kamen neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Mitsubishi-Fahrer sowie dessen 79-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.
Polizeipräsidium Heilbronn
