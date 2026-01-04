Speyer – Glühwein, Gespräche und gelebte Solidarität auf dem Speyerer Weihnachts- & Neujahrsmarkt

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Schön und kalt präsentierte sich der Speyerer Weihnachts- & Neujahrsmarkt, als zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der Einladung „auf einen Glühwein mit Michael Wagner, MdL“ folgten. Menschen aus Speyer und dem gesamten Umland nutzten die Gelegenheit, in gemütlicher Atmosphäre ins Gespräch zu kommen, Gedanken auszutauschen und aktuelle Themen zu diskutieren.



Trotz winterlicher Temperaturen war die Stimmung herzlich und offen. Der persönliche Austausch stand im Mittelpunkt des Abends und zeigte einmal mehr, wie wichtig der direkte Dialog zwischen Politik und Bürgerschaft ist. „Solche Begegnungen abseits formeller Termine ermöglichen ehrliche Gespräche und neue Perspektiven“, so Wagner.



Bereits im Vorfeld des Treffens packten Michael Wagner und Bürgermeisterin Monika Kabs selbst mit an: Gemeinsam unterstützten sie den Glühweinausschank auf dem Markt. „Einmal hinter dem Tresen zu stehen und das Marktgeschehen aus dieser Perspektive zu erleben, war eine spannende Erfahrung“, berichtete Wagner. Gleichzeitig wurde die Gelegenheit genutzt, um Spenden für einen guten Zweck zu sammeln.



Der Erlös der Sammlung kommt Kindern im Frauenhaus Speyer zugute. „Gerade in der Weihnachtszeit ist es wichtig, Solidarität zu zeigen und dort zu helfen, wo Unterstützung dringend benötigt wird“, betonte Bürgermeisterin Kabs. Die Spendenaktion stieß bei den Besucherinnen und Besuchern auf gute Resonanz und unterstrich den sozialen Charakter der Veranstaltung.

Ein besonderer Moment stellte sich ein, als sich sogar einige seltene Schneeflocken unter die Gäste mischten und dem Abend eine fast märchenhafte Note verliehen. Sie rundeten einen gelungenen Termin ab, der politische Gespräche, ehrenamtliches Engagement und vorweihnachtliche Stimmung auf gelungene Weise miteinander verband.

Quelle:

Landtagsabgeordneter Michael Wagner (CDU)

Zuletzt aktualisiert am 4. Januar 2026, 11:21