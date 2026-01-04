Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Parkhaus der Rheingalerie in Ludwigshafen kam es am Freitag, 02.01.2026, gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde auf der ersten Parkebene, Parkreihe B, ein ordnungsgemäß geparkter blauer SUV im Frontbereich beschädigt.

Verursacht worden sein soll der Schaden durch einen Ford, der beim Ausparken mit dem abgestellten Fahrzeug kollidierte. Der Unfall wurde jedoch erst am Folgetag bekannt, nachdem unbeteiligte Zeugen die Polizei informierten. Ob der mutmaßliche Unfallverursacher seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen ist, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sowie insbesondere den Halter des beschädigten blauen SUV, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden.

Kontakt: 0621 / 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Zuletzt aktualisiert am 4. Januar 2026, 21:52