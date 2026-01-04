Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 38-jähriger Mann aus Ludwigshafen ist Anfang Januar Opfer eines Betrugsversuchs geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann über eine Online-Plattform vermeintlich hochwertiges Werkzeug gekauft. Nach Erhalt der Ware stellte sich jedoch heraus, dass es sich um Produktfälschungen handelte.

Nach der Anzeige leitete die Polizei umgehend Ermittlungen ein. In Zusammenarbeit mit zivilen Einsatzkräften wurde ein weiterer gezielter Ankauf von gefälschtem Werkzeug organisiert. Bei der vereinbarten Übergabe griffen die Beamten zu und nahmen drei Tatverdächtige vorläufig fest.

Gegen die Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Betrugs sowie wegen Verstößen gegen das Markengesetz eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor unseriösen Angeboten im Internet und rät, insbesondere bei auffällig günstigen Preisen auf bekannte Verkaufsplattformen und geprüfte Händler zu setzen.

