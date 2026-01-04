Rhein-Pfalz-Kreis – Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar – Unfallflucht unter Alkoholeinfluss – Geburtstagsfahrt endet mit Strafverfahren – In Limburgerhof hat eine Geburtstagsfeier für einen Mann ein unangenehmes Nachspiel gehabt. Kurz nach Mitternacht am Samstag (03.01.2026) wollte ein 49-Jähriger, der wenige Minuten zuvor Geburtstag gefeiert hatte, mit seinem Auto nach Hause fahren. Zuvor hatte er in einer Kneipe gemeinsam mit Freunden angestoßen.

Beim Ausparken kam es jedoch zu einer Kollision mit einem anderen geparkten Fahrzeug, wobei ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, verließ der Mann die Unfallstelle.

Pech für den Fahrer: Die Besitzerin des beschädigten Pkw beobachtete den Vorfall, notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen den Mann kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,61 Promille.

Den 49-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit Unfallflucht. Neben einer Geldstrafe drohen ihm zudem ein Fahrverbot oder sogar der Entzug der Fahrerlaubnis.

Zuletzt aktualisiert am 4. Januar 2026, 21:41