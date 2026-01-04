  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Polizeinachts
04.01.2026, 21:41 Uhr

Limburgerhof – Unfallflucht unter Alkoholeinfluss – Geburtstagsfeier endet mit Strafverfahren

PolizeinachtsRhein-Pfalz-Kreis – Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar – Unfallflucht unter Alkoholeinfluss – Geburtstagsfahrt endet mit Strafverfahren – In Limburgerhof hat eine Geburtstagsfeier für einen Mann ein unangenehmes Nachspiel gehabt. Kurz nach Mitternacht am Samstag (03.01.2026) wollte ein 49-Jähriger, der wenige Minuten zuvor Geburtstag gefeiert hatte, mit seinem Auto nach Hause fahren. Zuvor hatte er in einer Kneipe gemeinsam mit Freunden angestoßen.

Beim Ausparken kam es jedoch zu einer Kollision mit einem anderen geparkten Fahrzeug, wobei ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, verließ der Mann die Unfallstelle.

Pech für den Fahrer: Die Besitzerin des beschädigten Pkw beobachtete den Vorfall, notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen den Mann kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,61 Promille.

Den 49-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit Unfallflucht. Neben einer Geldstrafe drohen ihm zudem ein Fahrverbot oder sogar der Entzug der Fahrerlaubnis.

Zuletzt aktualisiert am 4. Januar 2026, 21:41

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Waldsee – Verdacht auf Betrug beim Autoverkauf – Käufer täuscht offenbar Defekt vor

    • Waldsee – Verdacht auf Betrug beim Autoverkauf – Käufer täuscht offenbar Defekt vor
      Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – In Waldsee ermittelt die Polizei wegen eines mutmaßlichen Betrugs beim Verkauf eines Fahrzeugs. Ein 39-jähriger Mann wollte am 30.12.2025 seinen intakten Mercedes-Kleinbus über ein Inserat veräußern. Ein Kaufinteressent aus Frankfurt erschien zur Besichtigung und unternahm eine Probefahrt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Während dieser ließ der Verkäufer den Interessenten kurzzeitig allein mit ... Mehr lesen»

      • Edenkoben – Unbekannte beschädigen Windschutzscheibe eines geparkten Pkw

    • Edenkoben – Unbekannte beschädigen Windschutzscheibe eines geparkten Pkw
      Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Bahnhofstraße in Edenkoben ist es zwischen Freitagmittag und Samstagmittag zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug gekommen. Unbekannte Täter beschädigten die Windschutzscheibe eines blauen Mitsubishi. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach Angaben der Polizei konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden, ob der Schaden durch einen gezielten Schlag oder möglicherweise durch ... Mehr lesen»

      • Grünstadt – Vorsicht Giftköder: Verdächtiger Fund bei Asselheim – Polizei warnt Tierhalter

    • Grünstadt – Vorsicht Giftköder: Verdächtiger Fund bei Asselheim – Polizei warnt Tierhalter
      In Grünstadt ist am Abend des 04.01.2026 ein mutmaßlicher Giftköder entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei wurde an einem Feldweg nahe des Bahnhofs Asselheim ein verdächtiges Hackfleischbällchen aufgefunden, das als Köder ausgelegt gewesen sein könnte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Polizei warnt Hundehalterinnen und Hundehalter sowie andere Tierbesitzer ausdrücklich zur Vorsicht – nicht nur im direkten ... Mehr lesen»

      • Bobenheim-Roxheim – Glück für die Fußgängerin – Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

    • Bobenheim-Roxheim – Glück für die Fußgängerin – Unfallflucht unter Alkoholeinfluss
      Bobenheim-Roxheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Breslauerstraße in Bobenheim-Roxheim kam es am Freitagabend (03.01.2026) gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Unfallverursacher mit seinem Pkw die Industriestraße und kam beim Abbiegen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Gartenzaun sowie ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Online-Betrugsmasche mit gefälschtem Werkzeug aufgedeckt – Drei Tatverdächtige festgenommen

    • Ludwigshafen – Online-Betrugsmasche mit gefälschtem Werkzeug aufgedeckt – Drei Tatverdächtige festgenommen
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 38-jähriger Mann aus Ludwigshafen ist Anfang Januar Opfer eines Betrugsversuchs geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann über eine Online-Plattform vermeintlich hochwertiges Werkzeug gekauft. Nach Erhalt der Ware stellte sich jedoch heraus, dass es sich um Produktfälschungen handelte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach der Anzeige leitete die Polizei umgehend ... Mehr lesen»

      • Edenkoben – Schneeglätte verursacht mehrere Verkehrsunfälle

    • Edenkoben – Schneeglätte verursacht mehrere Verkehrsunfälle
      Edenkoben / Rhodt (ots) Im Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben kam es am Samstag in Folge der winterlichen Straßenverhältnisse zu vier Verkehrsunfällen. Gleich zwei davon ereigneten sich an der Einmündung der K31 zur Edesheimer Straße in Edenkoben. Gegen 13:35 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit seinem PKW die K31 aus Edesheim kommend in Richtung Edenkoben. Im Kurvenbereich ... Mehr lesen»

      • Speyer – Glühwein, Gespräche und gelebte Solidarität auf dem Speyerer Weihnachts- & Neujahrsmarkt

    • Speyer – Glühwein, Gespräche und gelebte Solidarität auf dem Speyerer Weihnachts- & Neujahrsmarkt
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Schön und kalt präsentierte sich der Speyerer Weihnachts- & Neujahrsmarkt, als zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der Einladung „auf einen Glühwein mit Michael Wagner, MdL“ folgten. Menschen aus Speyer und dem gesamten Umland nutzten die Gelegenheit, in gemütlicher Atmosphäre ins Gespräch zu kommen, Gedanken auszutauschen und aktuelle Themen zu diskutieren. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis ... Mehr lesen»

      • Mannheim / Berlin – SV Waldhof Mannheim leiht Innenverteidiger Oluwaseun Ogbemudia von Union Berlin aus

    • Mannheim / Berlin – SV Waldhof Mannheim leiht Innenverteidiger Oluwaseun Ogbemudia von Union Berlin aus
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Berlin – Zum Start der Vorbereitung auf die Rückrunde verstärkt sich der SV Waldhof Mannheim in der Defensive. Oluwaseun Ogbemudia wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis vom 1. FC Union Berlin an den Alsenweg. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der 19-jährige Innenverteidiger ist vierfacher deutscher U-Nationalspieler und gehört seit Beginn der laufenden ... Mehr lesen»

      • Mannheim: Übergriffe auf Fahrpersonal und beschädigte Straßenbahnen in der Silvesternacht

    • Mannheim: Übergriffe auf Fahrpersonal und beschädigte Straßenbahnen in der Silvesternacht
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein verletzter Mitarbeiter, drei schwer beschädigte Straßenbahnen, eine demolierte Haltestelle sowie Schäden an einem Aufenthaltsraum: Das ist die Bilanz der Silvesternacht aus Sicht der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv). INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote An der Endstelle Schönau wurden drei Bahnen unter anderem mit Feuerwerkskörpern beschossen und mehrere Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen. Zudem wurde die ... Mehr lesen»

      • Zwei Wohnungseinbrüche in Frankenthal – Polizei bittet um Hinweise

    • Zwei Wohnungseinbrüche in Frankenthal – Polizei bittet um Hinweise
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, den 2. Januar 2026, kam es im Stadtgebiet von Frankenthal zu zwei Einbrüchen in Wohngebäude. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Wie die Polizeiinspektion Frankenthal mitteilt, wurde zunächst ein Wohnungseinbruch in der Mörscher Straße gemeldet. Die Tat ereignete sich ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com