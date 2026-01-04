In Grünstadt ist am Abend des 04.01.2026 ein mutmaßlicher Giftköder entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei wurde an einem Feldweg nahe des Bahnhofs Asselheim ein verdächtiges Hackfleischbällchen aufgefunden, das als Köder ausgelegt gewesen sein könnte.

Die Polizei warnt Hundehalterinnen und Hundehalter sowie andere Tierbesitzer ausdrücklich zur Vorsicht – nicht nur im direkten Fundbereich, sondern auch in der näheren Umgebung. Tiere sollten aktuell nicht unbeaufsichtigt laufen, möglichst angeleint geführt werden und nichts vom Boden aufnehmen.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen laufen. Wer im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 / 93120 zu melden.

Wichtiger Hinweis für Tierhalter:

Sollten Sie den Verdacht haben, dass Ihr Tier einen Giftköder aufgenommen hat, suchen Sie umgehend eine Tierarztpraxis oder eine Tierklinik auf. Schnelles Handeln kann lebensrettend sein.

MRN-News empfiehlt zudem, Nachbarn und andere Tierhalter zu informieren, um weitere mögliche Gefährdungen zu verhindern.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 4. Januar 2026, 18:14