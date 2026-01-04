Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Bahnhofstraße in Edenkoben ist es zwischen Freitagmittag und Samstagmittag zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug gekommen. Unbekannte Täter beschädigten die Windschutzscheibe eines blauen Mitsubishi.

Nach Angaben der Polizei konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden, ob der Schaden durch einen gezielten Schlag oder möglicherweise durch einen Feuerwerkskörper verursacht wurde.

Die Polizeiinspektion Edenkoben hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 06323 / 9550 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 4. Januar 2026, 18:33