Bobenheim-Roxheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Breslauerstraße in Bobenheim-Roxheim kam es am Freitagabend (03.01.2026) gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Unfallverursacher mit seinem Pkw die Industriestraße und kam beim Abbiegen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Gartenzaun sowie einer Einfassung für Müllbehälter.

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrer vom Unfallort. Im Bereich der Allensteinerstraße geriet der Pkw erneut ins Schleudern und erfasste beinahe eine Fußgängerin mit Hund. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte die Frau eine Kollision verhindern.

Der 37-jährige Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis konnte kurze Zeit später ermittelt und angetroffen werden. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und stellte den Führerschein sicher. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233 / 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Frankenthal / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 4. Januar 2026, 17:54