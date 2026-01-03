Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, den 2. Januar 2026, kam es im Stadtgebiet von Frankenthal zu zwei Einbrüchen in Wohngebäude. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wie die Polizeiinspektion Frankenthal mitteilt, wurde zunächst ein Wohnungseinbruch in der Mörscher Straße gemeldet. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen 17:00 und 18:00 Uhr. Unbekannte Täter hebelten hierbei die Wohnungstür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten.

Ein weiterer Einbruch wurde wenig später in der Heßheimer Straße registriert. Dort drangen die Täter zwischen 18:30 und 23:00 Uhr in ein Einfamilienhaus ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten.

In beiden Fällen ist die Höhe des entstandenen Schadens derzeit noch nicht bekannt. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Polizei Frankenthal bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei fragt: Haben Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal entgegen:

Telefon: 06233 / 313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Jeder Hinweis kann für die Aufklärung der Taten von Bedeutung sein.

Zuletzt aktualisiert am 3. Januar 2026, 11:16