Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Berlin – Zum Start der Vorbereitung auf die Rückrunde verstärkt sich der SV Waldhof Mannheim in der Defensive. Oluwaseun Ogbemudia wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis vom 1. FC Union Berlin an den Alsenweg.

Der 19-jährige Innenverteidiger ist vierfacher deutscher U-Nationalspieler und gehört seit Beginn der laufenden Saison fest zum Bundesligakader von Union Berlin. In der Hinrunde kam Ogbemudia jedoch noch zu keinem Pflichtspieleinsatz in der Bundesliga. Bereits im Jahr 2023 absolvierte der 1,88 Meter große Abwehrspieler fünf Einsätze für die U19 von Union Berlin in der UEFA Youth League.

Nun soll Ogbemudia in der Rückrunde beim SV Waldhof Mannheim weitere Spielpraxis im Herrenbereich sammeln.

Stimmen zur Verpflichtung

Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim, erklärt:

„Olu besitzt ein sehr spannendes und komplettes Profil als Innenverteidiger. Seit 2023 ist er regelmäßig im Trainingsbetrieb eines Bundesligisten und konnte sich dort an den Herrenfußball adaptieren. In Bezug auf unsere defensive Breite im aktuellen Kader haben wir uns dazu entschieden, ihn für die Rückrunde dazuzunehmen. Es ist sehr gut, dass Olu direkt mit uns ins Trainingslager reisen kann, wo er sich an unsere Mannschaft gewöhnen kann.“

Auch der Neuzugang selbst blickt positiv auf seine Zeit in Mannheim:

„Ich freue mich sehr auf das anstehende Halbjahr hier in Mannheim. Im Vorfeld habe ich viel Positives über den Verein gehört, weshalb mich diese Möglichkeit in Form einer Leihe sehr gereizt hat. Bei den Verantwortlichen beider Vereine möchte ich mich für diese Gelegenheit bedanken. Jetzt gilt es für mich, so schnell wie möglich die Mannschaft kennenzulernen.“

Mathias Schober, Sportdirektor des SV Waldhof Mannheim, ergänzt:

„Olu bringt mit seiner Zweikampfstärke und vor allem seiner Geschwindigkeit sehr spannende Attribute mit nach Mannheim. Wir wollten uns in der Verteidigung nochmals breiter aufstellen und haben mit Olu unsere Wunschlösung für die Position gefunden.“

Zuletzt aktualisiert am 3. Januar 2026, 14:26