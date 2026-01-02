Worms – Kirchheimbolanden / Metropolregion Rhein-Neckar – Der anhaltende Schneefall und die damit verbundene Glatteisgefahr haben am heutigen Nachmittag zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen im Raum Worms / Kirchheimbolanden geführt. Wie die Polizei mitteilt, blieb es in den meisten Fällen glücklicherweise bei leichten Verletzungen.

Die Einsatzkräfte waren über Stunden im Dauereinsatz. Auffällig dabei: Bei zahlreichen Unfallfahrzeugen wurde Sommerbereifung festgestellt. Die Polizei warnt eindringlich davor, Fahrzeuge bei winterlichen Straßenverhältnissen ohne geeignete Bereifung zu führen. Dies gefährde nicht nur die Fahrer selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer – zudem drohen empfindliche Bußgelder.

Auch in den kommenden Tagen ist witterungsbedingt weiterhin mit rutschigen und nassglatten Straßen zu rechnen. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, ihr Fahrverhalten den winterlichen Bedingungen anzupassen.

Die wichtigsten Sicherheitstipps der Polizei im Überblick:

Fahrzeug vor Fahrtantritt vollständig von Schnee und Eis befreien

Rechtzeitig auf Winterreifen mit ausreichender Profiltiefe umrüsten – nicht erst beim ersten Schneefall

Geschwindigkeit an Straßen- und Sichtverhältnisse anpassen und ausreichend Abstand halten

Die Polizei bittet alle Autofahrer um umsichtiges und verantwortungsbewusstes Verhalten, um weitere Unfälle bei winterlichen Straßenverhältnissen zu vermeiden.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 2. Januar 2026, 23:43