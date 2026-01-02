Weinheim – Jugendfeuerwehr sammelt wieder Christbäume ein

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In den Weinheimer Ortsteilen werden am 10. Januar die ausgedienten Christbäume von den Jugendfeuerwehrabteilungen abgeholt. Ausnahme im Ortsteil Hohensachsen, da werden die Tannen bereits am Freitag, den 09. Januar eingesammelt.

Diesmal findet die Aktion am zweiten Wochenende im Januar statt. Bei der Christbaumsammelaktion 2026 werden die Bäume im Ortsteil Hohensachsen am Freitag, den 09. Januar ab 14 Uhr geholt. Samstags, am 10.01.2026 werden die Christbäume in Lützelsachsen und Oberflockenbach ab 8 Uhr gesammelt, in Sulzbach und Rippenweier ab 9 Uhr, und in Ritschweier ab 10 Uhr.

Die Bäume sollten an den jeweilig angegebenen Uhrzeiten gut sichtbar am Straßenrand gelagert und restlos abgeschmückt sein. Es darf kein Lametta oder sonstiger Christbaumschmuck mehr an ihnen hängen. Grünschnitt nimmt die Jugendfeuerwehr keinen mit. Wenn die Bäume nicht zur angegebenen Zeit bereitstehen, ist eine spätere Abholung durch die Jugendfeuerwehr nicht möglich. Natürlich freuen sich die Jugendfeuerwehren über einen Obolus für die Entsorgung. Damit werden die Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr über das laufende Jahr finanziert. Bitte binden Sie kein Geld an die Bäume, sondern einen Zettel mit ihrem Namen und ihrer Anschrift, damit die Jugendlichen bei ihnen klingeln können.

Text: Claus Schmitt / Foto: Feuerwehr Weinheim

