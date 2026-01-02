Viernheim – Zwei Zigarettenautomaten innerhalb weniger Stunden gesprengt

Viernheim / Südhessen / Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte Täter haben in der Silvesternacht sowie in der Nacht zum Neujahrstag gleich zwei Zigarettenautomaten in Viernheim gesprengt. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten.

Explosion in der Industriestraße

In der Nacht zu Mittwoch (31.12.) nahmen Kriminelle kurz nach Mitternacht einen Zigarettenautomaten in der Industriestraße ins Visier. Nach bisherigen Erkenntnissen sprengten sie das Gerät und flüchteten anschließend unerkannt. Am Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zweiter Fall in der Kirschenstraße

Nur wenige Stunden später, in der Nacht zu Donnerstag (01.01.), kam es gegen 4.40 Uhr zu einer weiteren Explosion. In der Kirschenstraße wurde ebenfalls ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Die Täter erbeuteten dabei mutmaßlich Bargeld und Zigaretten und entkamen auch in diesem Fall unerkannt.

Zusammenhang wird geprüft – Polizei bittet um Hinweise

Ob die beiden Taten in Verbindung stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 10) bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06252 / 7060 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 2. Januar 2026, 09:43