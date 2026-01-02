Speyer – Geistliches Chorkonzert des Motettenchors Speyer am 01.02.2026

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Gibt der Motettenchor Speyer am Sonntag, den 01. Februar 2026 in St. Joseph zu Speyer noch ein spätes Weihnachtskonzert? Nicht wirklich, obwohl der Termin am Vorabend von Mariä Lichtmess gerade noch vor dem Ende der liturgischen Weihnachtszeit liegt.

„LUX – LICHT“ ist der Name des Programms. Damit wird klar auf das Fest der Darstellung des Herrn im Tempel verwiesen. „Christus als das Licht der Welt ist das Thema, das sich als roter Faden durch die Gesänge zieht“, sagt Michael Marz, der Leiter des Motettenchors.

Das Konzert präsentiert Lieder aus dem 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Viele davon werden a capella gesungen, die übrigen von der Orgel begleitet. Nur wenige Stücke dürften allgemein bekannt sein. Der Organist Sebastian Benetello hat bereits im letzten Konzert des Motettenchors sein Können unter Beweis gestellt und wird auch diesmal wieder das Programm gliedern. Die Besucher dürfen sich also zusammen mit den Sängerinnen und Sängern auf ein interessantes Programm freuen.

Das Konzert beginnt um 17.00 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Karten sind an der Abendkasse oder im Vorverkauf in Speyer bei Ars Ludi und Brillen Bosslet sowie über die Webseite www.motettenchor-speyer.de erhältlich.

Die Kirche St. Joseph befindet sich in der Gilgenstraße 17 in 67346 Speyer.

Quelle Gehring / Motettenchors Speyer e.V.

Zuletzt aktualisiert am 2. Januar 2026, 09:27