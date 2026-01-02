Mannheim- Nachtrag: Kellerbrand in Mehrparteienhaus – Vier Personen leicht verletzt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Wie bereits berichtet kam es am Dienstagnachmittag im Parkring zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus gekommen. Vier Menschen wurden durch Rauchgase leicht verletzt.

Feuer im Keller ausgebrochen

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer gegen 15:00 Uhr im Kellerbereich des Wohnhauses aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell lokalisieren und löschen. Ein größerer Schaden am Gebäude wurde dadurch verhindert.

Rauchentwicklung sorgt für Verletzte

Durch die starke Rauchentwicklung erlitten vier Personen leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor.

Brandursache noch unklar

Die Ursache des Feuers ist bislang ungeklärt. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt übernommen.

Straßensperrung wieder aufgehoben

Während der Löscharbeiten war der Parkring zeitweise gesperrt. Die Sperrmaßnahmen wurden gegen 16:10 Uhr wieder aufgehoben.

Zuletzt aktualisiert am 2. Januar 2026, 16:37