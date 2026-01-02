Mannheim – Auf Zeitreise bei den Sauriern – Familien-Uni, Weinprobe und Saurier-Quiz zur aktuellen Sonderausstellung

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit der aktuellen Sonderausstellung „Saurier – Faszination Urzeit“ katapultieren die Reiss-Engelhorn-Museen ihre Besucherinnen und Besucher um viele Millionen Jahre in die Vergangenheit. Hier begegnen sie großen und kleinen Saurier, die damals die Erde bevölkerten – zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Die Ausstellung ist ein Erlebnis für alle Generationen. Das spiegelt sich auch beim Begleitprogramm wider, das sowohl Angebote für Kinder als auch für Erwachsene bereithält. Mit Familien-Uni, Weinprobe und Saurier-Quiz warten in den kommenden Wochen gleich mehrere Höhepunkte. Tickets im Vorverkauf gibt es im Online-Shop unter https://shop.rem-mannheim.de.

Familien-Uni

Spannende Einblicke in die Paläontologie und neueste Erkenntnisse zu den Sauriern gibt es am Samstag, den 24. Januar. Erstmals öffnen die Reiss-Engelhorn-Museen ihre beliebte Kinder-Uni für die ganze Familie. Gemeinsam mit Eltern oder Großeltern schnuppern Mädchen und Jungen zwischen 6 und 11 Jahren Hörsaalluft. Auf dem Programm stehen ab 14 Uhr spektakuläre Saurier-Funde, Rekorde der Urzeit und eine Show, die zeigt, wie versteinerte Saurier Dank KI wieder lebendig werden. Die Familien-Uni findet im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen D5 statt.

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro.

Weinprobe

Am Dienstag, den 27. Januar wird die Saurier-Ausstellung um 18:30 Uhr Schauplatz einer außergewöhnlichen Weinprobe. Zwischen beeindruckenden Fossilien und lebensechten Saurier-Rekonstruktionen stellt die Winzergenossenschaft Schriesheim vier ausgewählte Sorten vor. Neben köstlichem Wein warten auf die Teilnehmenden faszinierende Saurier-Geschichten aus der Pfalz und dem Odenwald. Außerdem erfahren sie, warum das Ende der Dinosaurier der Anfang des Weins war. Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro.

Saurier-Quiz

Von A wie Archegosaurus bis Z wie Zephyrosaurus – die Saurier-Welt hat viel zu bieten. Am Samstag, den 7. Februar suchen die Reiss-Engelhorn-Museen den Saurier-Quiz-Champion. Um 15 Uhr können Familien mit Kindern ab 8 Jahren ihr Saurier-Wissen unter Beweis stellen. Ab 18:30 Uhr startet eine Quiz-Nacht für Erwachsene. In Teams wird um die Wette geraten. Wer kennt den größten Saurier und wer kann alle Knochen richtig zuordnen? Beide Quiz-Runden finden im Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus C5 statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 6 Euro.

Führungen

Neben einem wechselnden Veranstaltungsprogramm gibt es zur Saurier-Ausstellung auch regelmäßig Führungen. Immer sonntags um 15 Uhr starten Rundgänge, die sich an Familien mit Kindern ab 6 Jahren richten. Gemeinsam lernen sie bekannte Vertreter wie Tyrannosaurus rex und Triceratops kennen, aber auch eher unbekannte Saurier-Arten warten darauf, entdeckt zu werden. Am Mittwoch, den 14. Januar lädt rem-Generaldirektor Prof. Dr. Wilfried Rosendahl zu kurzweiligen Mittagspausen-Führungen ein. Als Kurator der Saurier-Ausstellung und Paläontologe gewährt er dabei besondere Einblicke. Die 30-minütigen Führungen starten um 12:30 und 13 Uhr.

_Alle Termine unter: kalender.rem-mannheim.de_

Quelle

Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Januar 2026, 11:23