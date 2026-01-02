  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Feuerwehrauto Mannheim
02.01.2026, 15:55 Uhr

Mannheim – Aktuell: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus: Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Parkring

Feuerwehrauto MannheimMannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Parkring läuft derzeit ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. In den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Angaben zum genauen Ausmaß des Feuers lagen zunächst nicht vor.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde der Parkring in Fahrtrichtung Ludwigshafen gesperrt. Der Verkehr wird über die Bismarckstraße abgeleitet.
Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

Zuletzt aktualisiert am 2. Januar 2026, 15:55

