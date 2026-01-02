Ludwigshafen – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 70-Jähriger

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Donnerstag, 27.11.2025, wird eine in Ludwigshafen wohnende 70-Jährige vermisst. Sie verließ am 27.11.2025 ihre Wohnanschrift im Stadtteil Gartenstadt. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 70-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.
Beschreibung der 70-Jährigen:
– ca. 1,60 m
– graue Haare
– sehr dünn
– eingefallenes Gesicht und viele Falten
– Kleidung unbekannt
Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!
Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 2. Januar 2026, 13:04