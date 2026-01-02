Ludwigshafen – Nach schwerem Brand in Crans-Montana: BG Klinik Ludwigshafen hilft bei Versorgung der Opfer

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem verheerenden Brand in der Silvesternacht in Crans-Montana (Schweiz) ist die BG Klinik Ludwigshafen in die medizinische Versorgung der Verletzten eingebunden. Bei dem Feuer in der Bar „Le Constellation“ kamen nach bisherigen Erkenntnissen etwa 40 Menschen ums Leben, circa 115 Personen wurden größtenteils schwer verletzt.

Aufgrund der besonderen Expertise in der Schwerbrandverletztenversorgung wurde die BG Klinik Ludwigshafen in den internationalen Hilfseinsatz eingebunden. Eine junge Frau mit sehr schweren Verletzungen wurde zur Behandlung in unsere Klinik aufgenommen. Ein weiterer Verletzter befindet sich derzeit auf dem Transportweg zu uns. Darüber hinaus haben wir zwei weitere Betten für die Versorgung bereitgestellt.

Die BG Klinik Ludwigshafen ist auf die Versorgung einer großen Anzahl von schwer verletzten Personen, die zeitgleich die Klinik erreichen, vorbereitet und hält für diesen Fall jederzeit umfassende materielle und personelle Ressourcen bereit.

Aus Gründen des Datenschutzes und des Schutzes der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen werden wir keine Angaben zum Gesundheitszustand einzelner Personen machen.

Die BG Klinik Ludwigshafen ist spezialisiert auf Brandopfer

Die Behandlung von Verbrennungen und deren Folgen gehört zu den wesentlichen Aufgaben der BG Klinik Ludwigshafen

Die Verbrennungsintensivstation ist mit acht Betten eine der größten Deutschlands. Hier werden Schwerbrandverletzte, die beatmet und in ein künstliches Koma gelegt werden müssen behandelt. Auch eine Pflegestation speziell für Brandverletzte steht zur Verfügung.

Quelle BG Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 2. Januar 2026, 16:50