Ludwigshafen – Müllcontainerbrand : Feuer greift auf Autos über – Polizei bittet um Hinweis

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Neujahrsnacht ist es in Ludwigshafen zu einem Brand auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses gekommen. Gegen 1.10 Uhr gerieten in der Ebernburgstraße, nahe der Kropsburgstraße, mehrere Müllcontainer in Brand.

Die Flammen griffen auf ein geparktes Auto über, das dabei erheblich beschädigt wurde. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch die starke Hitzeentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 7.500 Euro.

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden. Hinweise werden telefonisch unter 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Zuletzt aktualisiert am 2. Januar 2026, 16:06