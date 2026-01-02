Ludwigshafen am Rhein / Mannheim / Frankenthal (Pfalz) / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

In der Metropolregion Rhein-Neckar hat verbreitet Schneefall eingesetzt. Besonders in Ludwigshafen, Mannheim, Frankenthal sowie im Rhein-Pfalz-Kreis wird aktuell vor glatten Straßen und winterlichen Verkehrsverhältnissen gewarnt.

Durch den anhaltenden Schneefall in Verbindung mit Temperaturen rund um den Gefrierpunkt kann es vor allem auf Nebenstraßen, Brücken und schattigen Fahrbahnabschnitten schnell zu Glatteis kommen. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, ihre Fahrweise den Witterungsbedingungen anzupassen, den Sicherheitsabstand zu vergrößern und nicht zwingend notwendige Fahrten möglichst zu vermeiden.

Polizei meldet erhebliche Verkehrsprobleme

Wie die Polizei aktuell mitteilt, kommt es insbesondere im Bereich Bad Dürkheim zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund von Glatteis. Betroffen sind unter anderem die Ortslagen Weisenheim am Berg, Bobenheim am Berg, Leistadt, Kallstadt sowie der Bad Dürkheimer Stadtteil Ungstein.

Nach Angaben der Polizei sind die Land- und Zufahrtsstraßen in diesen Bereichen teilweise nur eingeschränkt oder gar nicht befahrbar. Die zuständigen Streudienste befinden sich bereits im Einsatz. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, die genannten Orte nach Möglichkeit zu umfahren.

❗ Glättegefahr hält weiter an

Laut aktueller Wetterlage kann der Schneefall regional weiter anhalten und in den Abend- und Nachtstunden teilweise in gefrierenden Niederschlag übergehen. Auch in den kommenden Stunden ist daher mit rutschigen Straßen und erschwerten Verkehrsbedingungen, insbesondere im Berufs- und Feierabendverkehr, zu rechnen.

Polizei, Behörden und Winterdienste appellieren an alle Verkehrsteilnehmenden, besonders vorsichtig und umsichtig unterwegs zu sein. Auch Fußgängerinnen und Fußgänger sollten auf vereisten Gehwegen erhöhte Vorsicht walten lassen.

MRN-News empfiehlt: Bleiben Sie informiert, planen Sie mehr Zeit ein und passen Sie Ihr Verhalten den winterlichen Bedingungen an.

Quelle: MRN-News – Stand: 29. Dezember 2025, 22:00 Uhr

